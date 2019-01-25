Мэтью Майоне: "В конце сезона сделаем что-нибудь еще для болельщиков "Динамо"

Защитник рижского "Динамо" Мэтью Майоне пообещал выступить еще раз с песней в концовке текущего сезона в интервью официальному сайту КХЛ.

– Мэтью, ожидали ли вы такую реакцию на ваше выступление во всем мире?

– Конечно, нет. Я делал это ради того, чтобы порадовать болельщиков, которые за меня голосовали, да и всех остальных. Готовился к выступлению примерно две недели, и моя девушка уже начинала сходить с ума. А потом такой взрыв! Для меня большая честь то, что КХЛ попросила меня спеть во время Мастер-шоу, это так круто сработало! Столько людей мне написало, показали по ТВ, рассказали по радио. Хоккей – большая часть моей жизни, как и музыка.

– Было ли ощущение на на следующее утро, что вы проснулись рок-звездой?

– Нет, нет, я просто хоккеист. Но всё равно рад получить положительную реакцию на свое выступление.

– Капитан рижского "Динамо" в шутку сказал, что в Риге должны начать готовиться к вашим концертам.

– Ни за что! Это выступление было секретом и от него, и от всех одноклубников. Я так нервничал... Но теперь, думаю, что в конце сезона что-нибудь еще сделаем для болельщиков "Динамо".

– Видели, как во время вашего исполнения Магнус Хелльберг приобнял своих одноклубников, и они начали раскачиваться в такт?

– Он просто знал эту песню, и было очень приятно получить такую поддержку. А вот многие другие услышали её в первый раз.