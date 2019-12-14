Защитник Мэтью Майоне рассказал, как оказался в минском «Динамо». Пока 29-летний канадец заключил пробное соглашение.

— Как ты узнал о возможности играть в «Динамо»?

— Мой агент разговаривал с руководителем и тренерами. Очевидно, что они были готовы к неким переменам, и я, в свою очередь, искал возможность играть в хоккей. Так что мой приход — это хорошая возможность для двух сторон. И я просто рад выйти на лед, — цитирует Майоне официальный сайт «зубров».

— Ты уже разговаривал с Крэйгом Вудкрофтом и другими тренерами?

— Нет, пока не общался ни с кем из тренерского штаба. Но знаете, я просто с нетерпением жду канадского тренера и возможности поговорить с ним о том, что именно от меня ждут. У него богатый опыт, поэтому я буду как губка впитывать все, что он мне говорит.

— Следил за последними матчами «Динамо»?

— Нет. Но я с нетерпением жду следующих матчей и выхода на лед. Я просто рад играть. Хочу сосредоточиться на своей игре, чтобы помочь команде. Думаю, что, сделав это, объединив наши общие усилия, у нас получится сильная концовка сезона.

— Иногда, когда мы говорим об атакующих защитниках, используем слово «полузащитник» из футбольной терминологии. Мы также можем сказать и о тебе?

— Прежде всего я хочу быть хорошим игроком трех зон. Очевидно, что я преуспел в зоне нападения. Я очень много работал, чтобы получить эти навыки, но, в первую очередь, я защитник и хочу быть надежным в обороне.

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