Мэттью Фрэттин: «Я рассматривал только два варианта — «Ак Барс» и «Барыс»
Нападающий Мэттью Фрэттин, который вернулся в «Барыс», объяснил, почему покинул «Ак Барс».
— Я хочу лишь помочь «Барысу» вновь стать сильной командой, — цитирует Фрэттина Sports.kz.
— Были ли другие варианты в КХЛ, и почему — опять «Барыс»?
— Я рассматривал только два варианта — «Ак Барс» и «Барыс». Я и вся моя семья хотели бы жить лишь в этих точках КХЛ.
— «Барыс» сейчас без тренера. Имеет ли это для тебя значение?
— Для того, чтобы найти подходящего главного тренера, требуется время, и хороших претендентов довольно много.
— В «Барысе» за сезон ты набрал больше очков, больше забивал. Другая роль в Казани — или другой хоккей? Может, партнеры здесь лучше?
— У меня в «Барысе» было гораздо больше игрового времени. Наш тренер придерживался быстрого атакующего стиля с умной игрой в обороне. Верю, что тот сезон в «Барысе» был очень успешным для меня.
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