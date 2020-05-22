Нападающий Мэттью Фрэттин, который вернулся в «Барыс», объяснил, почему покинул «Ак Барс».

— Я хочу лишь помочь «Барысу» вновь стать сильной командой, — цитирует Фрэттина Sports.kz.

— Были ли другие варианты в КХЛ, и почему — опять «Барыс»?

— Я рассматривал только два варианта — «Ак Барс» и «Барыс». Я и вся моя семья хотели бы жить лишь в этих точках КХЛ.

— «Барыс» сейчас без тренера. Имеет ли это для тебя значение?

— Для того, чтобы найти подходящего главного тренера, требуется время, и хороших претендентов довольно много.

— В «Барысе» за сезон ты набрал больше очков, больше забивал. Другая роль в Казани — или другой хоккей? Может, партнеры здесь лучше?

— У меня в «Барысе» было гораздо больше игрового времени. Наш тренер придерживался быстрого атакующего стиля с умной игрой в обороне. Верю, что тот сезон в «Барысе» был очень успешным для меня.