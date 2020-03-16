Мэтт Фрэттин: «Нельзя, чтобы Умарк набрал 12 очков в серии с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Мэтт Фрэттин поделился мнением о «Салавате Юлаеве» — сопернике по второму раунду Кубка Гагарина. В первом уфимцы обыграли «Авангард».

— Это две топ-команды, поэтому в серии могло случиться все, что угодно, — цитируют Фрэттина РИА «Новости». — И Омск, и Уфа хотели как можно дальше пройти по сетке и побороться за Кубок Гагарина, и победить мог любой. «Салават Юлаев» воспользовался своим шансом, «Авангард» — нет. Но я получил наслаждение от этой серии. Одна из лучших в первом раунде плей-офф.

— Линус Умарк набрал 12 очков в 6 матчах c «Авангардом». Что нужно делать, чтобы его остановить?

— Очень хороший, креативный игрок, способный создавать много моментов и забивать сам. За ним нужно смотреть внимательно. Нельзя, чтобы он набрал 12 очков в серии с нами. Если удастся показать свой хоккей, нам по силам пройти дальше.