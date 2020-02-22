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Мэтт Фрэттин: «Хотим выиграть регулярный чемпионат, но для нас гораздо важнее подготовиться к плей-офф»

02:11

Нападающий «Ак Барса» Мэтт Фрэттин в интервью «Известиям» отметил, что его команда хочет выиграть регулярный чемпионат КХЛ, но для нее важнее подготовка к плей-офф.

— Мы хотим выиграть регулярный чемпионат, но для нас гораздо важнее подготовиться к плей-офф, — цитируют «Известия» Фрэттина. — Задачу минимум мы уже выполнили — победили в Восточной конференции. Но это не значит, что не намерены играть на победу в оставшихся матчах. Просто со «Спартаком» не реализовали свои моменты, а соперник был очень хорошо подготовлен. Сейчас нам надо забыть это поражение, выиграть оставшиеся три встречи и в оптимальной форме подойти к первому раунду Кубка Гагарина.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/978670/aleksei-fomin/pryzhok-ak-barsa-kazanskaia-komanda-boretsia-za-pobedu-v-reguliarke

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