Мэтт Фрэттин: «Хотим выиграть регулярный чемпионат, но для нас гораздо важнее подготовиться к плей-офф»

Нападающий «Ак Барса» Мэтт Фрэттин в интервью «Известиям» отметил, что его команда хочет выиграть регулярный чемпионат КХЛ, но для нее важнее подготовка к плей-офф.

— Мы хотим выиграть регулярный чемпионат, но для нас гораздо важнее подготовиться к плей-офф, — цитируют «Известия» Фрэттина. — Задачу минимум мы уже выполнили — победили в Восточной конференции. Но это не значит, что не намерены играть на победу в оставшихся матчах. Просто со «Спартаком» не реализовали свои моменты, а соперник был очень хорошо подготовлен. Сейчас нам надо забыть это поражение, выиграть оставшиеся три встречи и в оптимальной форме подойти к первому раунду Кубка Гагарина.