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Метсола помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Куньлунь»

16:54
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Салават Юлаев». Уфимцы одержали сухую победу со счетом — 2:0. Голами отметились Михаил Пашнин и Максим Майоров. Юха Метсола оформил шатаут.

Команды встречались накануне — «Куньлунь» победил в серии буллитов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пашнин — 1 (Хартикайнен, Жарков), 7:34 — 0:1. Майоров — 1 (бол., Сошников, Бурмистров), 52:50 — 0:2.

Вратари: Грубец — Метсола.

Штраф: 37 — 2.

Броски: 36 (7+12+17) — 34 (11+8+15).

Судьи: Гусев, Кулаков.

4 сентября. Шэньчжэнь. Shenzhen Universiade Sports Centre.

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