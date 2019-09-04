Метсола помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Куньлунь»
16:54
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Салават Юлаев». Уфимцы одержали сухую победу со счетом — 2:0. Голами отметились Михаил Пашнин и Максим Майоров. Юха Метсола оформил шатаут.
Команды встречались накануне — «Куньлунь» победил в серии буллитов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Пашнин — 1 (Хартикайнен, Жарков), 7:34 — 0:1. Майоров — 1 (бол., Сошников, Бурмистров), 52:50 — 0:2.
Вратари: Грубец — Метсола.
Штраф: 37 — 2.
Броски: 36 (7+12+17) — 34 (11+8+15).
Судьи: Гусев, Кулаков.
4 сентября. Шэньчжэнь. Shenzhen Universiade Sports Centre.