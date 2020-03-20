Метсола находится на карантине в Финляндии

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола рассказал, что находится на карантине после возвращения в Финляндию из России.

— Я сейчас дома, в Тампере, — приводит слова Метсолы Ilta Sanomat. — Нахожусь на карантине.

Как только клуб разрешил покинуть расположение, я приобрел билеты на самолет. Нужно было как можно скорее вернуться на родину.

Не было никакого смысла продолжать плей-офф КХЛ. Ни со спортивной ни с человеческой точки зрения.

Если сезон все же не возобновится, то как можно определить чемпиона? Этот титул не будет иметь никакого веса.

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