Метсола, Ларсен, Хартикайнен и Маннинен переподписали контракты с «Салаватом»

Теему Хартикайнен, Филип Ларсен, Юха Метсола, Сакари Маннинен, Дмитрий Кугрышев, Вячеслав Солодухин, Григорий Панин и Эдуард Гиматов переподписали контракты с «Салаватом Юлаевом», сообщает «Горобзор».

В новом соглашении стороны изменили пункт о начислении гарантированных игровых бонусов. Теперь они не превышают 20% от окладной части. По новому контракту Гиматов будет получать на один миллион рублей больше. Зарплата Солодухина составит 12 миллионов за сезон.