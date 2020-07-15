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Метсола, Ларсен, Хартикайнен и Маннинен переподписали контракты с «Салаватом»

14:41
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Теему Хартикайнен, Филип Ларсен, Юха Метсола, Сакари Маннинен, Дмитрий Кугрышев, Вячеслав Солодухин, Григорий Панин и Эдуард Гиматов переподписали контракты с «Салаватом Юлаевом», сообщает «Горобзор».

В новом соглашении стороны изменили пункт о начислении гарантированных игровых бонусов. Теперь они не превышают 20% от окладной части. По новому контракту Гиматов будет получать на один миллион рублей больше. Зарплата Солодухина составит 12 миллионов за сезон.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/44817-metsola-hartikaynen-larsen-i-drugie-igroki-podpisali-novye-kontrakty-s-salavatom

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