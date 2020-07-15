Метсола, Ларсен, Хартикайнен и Маннинен переподписали контракты с «Салаватом»
14:41
Теему Хартикайнен, Филип Ларсен, Юха Метсола, Сакари Маннинен, Дмитрий Кугрышев, Вячеслав Солодухин, Григорий Панин и Эдуард Гиматов переподписали контракты с «Салаватом Юлаевом», сообщает «Горобзор».
В новом соглашении стороны изменили пункт о начислении гарантированных игровых бонусов. Теперь они не превышают 20% от окладной части. По новому контракту Гиматов будет получать на один миллион рублей больше. Зарплата Солодухина составит 12 миллионов за сезон.
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