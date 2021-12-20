Метсола готов продлить контракт с «Салаватом Юлаевым»

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола заявил, что пока не определился насчет своего будущего. Контракт хоккеиста с клубом из Уфы истекает после окончания сезона.

— Весной у вас заканчивается контракт, и многих беспокоит вопрос, останетесь ли вы в Уфе?

— Конечно, я не против продолжить свою карьеру здесь. Это возможно. Так что посмотрим... Отыграю сезон и посмотрю, что произойдет. У меня семья, в любом случае мы будем вместе принимать решение. Моя старшая дочь на будущий год пойдет в школу. Нам нужно подумать, есть много разных нюансов. Могу сказать, что в Уфе нам нравится, — цитирует Метсолу сайт КХЛ.

— Нынешний сезон — олимпийский, команды будут без игровой практики практически месяц. По сути это вторая предсезонная подготовка. Стоит ли рассчитывать на то, что команды подойдут к плей-офф в оптимальной форме и выдадут яркие серии?

— Это действительно интересно, потому что все команды будут находиться, по сути, в равных условиях. Думаю, что пауза в чемпионате позволит хорошо восстановиться и в то же время усердно поработать. Важно будет максимально эффективно использовать этот перерыв. После олимпийской паузы нам останется сыграть четыре матча, и эти встречи будут действительно важны в плане подготовки команды к плей-офф.

— После вылета от «Ак Барса» в прошлом плей-офф уфимские болельщики теперь ждут от команды успешного выступления предстоящей весной. Как расцениваете шансы «Салавата Юлаева» на Кубок Гагарина?

— Я думаю, что у нас есть отличный шанс выиграть Кубок Гагарина, однако нужно понимать, что есть и много других хороших команд, которые также жаждут поднять трофей над головой. На мой взгляд, у нас есть все для победы. В нашем составе сейчас много опытных ребят, а также талантливой молодежи. Весной многое будет зависеть от мелочей, может случиться все что угодно, но шанс на кубок у нас действительно хороший.