«Металлург» заключил пробные контракты с тремя игроками

Магнитогорский «Металлург» заключил пробные контракты с нападающими Павлом Махановским, Евгением Алановым и Иваном Фищенко, сообщает официальный сайт клуба.

— Это трое парней, которые в свое время упустили возможность выступать на высоком уровне в КХЛ, — рассказал главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев. — Сейчас они подросли, в чем-то изменили отношение к работе, теперь показывают неплохую игру, имеют хорошие габариты и умеют ими пользоваться — мы их долго просматривали и решили, что надо дать им шанс. Не последнюю роль здесь сыграл и потолок зарплат, ведь у игроков будут умеренные контракты, соотносящиеся с теми позициями, на которые мы их планируем. Дальше все будет зависеть только от них. Говорили с ними о том, чтобы они пришли к нам в самой лучшей форме, и чтобы зацепиться в «Металлурге», им надо будет «съедать» кого-то из состава.

Прошлый сезон 26-летний Махановский провел в «Югре»: 62 игры, 14 голов, 12 передач, 67 штрафных минут. 24-летний Фищенко также выступал за ханты-мансийский клуб, где сыграл 62 матча, в которых набрал 24 очка (10+14) и 14 штрафных минут.

24-летний Аланов последние несколько лет выступал в Германии. В прошлом сезоне в составе «Нюрнберга» он сыграл 48 матчей, в которых набрал 21 очко (6+15) и 10 штрафных минут.