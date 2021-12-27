«Металлург» заключил контракт с нападающим Виделлем

«Металлург» заключил контракт с 36-летним нападающим Линусом Виделлем. Соглашение рассчитано до конца этого сезона, сообщает пресс-сслужба КХЛ.

Ранее Виделль выступал в КХЛ за «Югру», «Северсталь», рижское «Динамо», «Торпедо», «Куньлунь», «Трактор» и «Барыс». Всего он провел в лиге 444 матча и набрал 284 (99+185) очка.

Этот сезон он начинал в чемпионате Швеции в составе «Юргордена».