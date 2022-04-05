«Металлург» зафиксировал убыток в 8,6 миллиона рублей в 2021 году
Чистый убыток «Металлурга» в 2021 году составил 8,6 миллиона рублей, сообщает «РБ Спорт».
При этом, несмотря на пандемию коронавируса, команда из Магнитогорска смогла получить прибыль в 8,3 миллиона рублей в 2020 году.
Выручка клуба в 2021 году увеличилась на 6,7 процента — до 275,2 миллиона рублей. Коммерческие расходы выросли на 22 процента (12,4 миллиона рублей).
В прошлом году «Металлург» потратил на содержание аппарата управления 100,4 миллиона рублей, что на 6 процентов больше, чем в 2020 году.
Также клуб получил 2,3 миллиарда рублей в 2021 году в виде добровольных взносов и пожертвований. В 2020 году этот показатель составил 2,58 миллиарда рублей.
В сезоне-2020/21 «Металлург» проиграл «Авангарду» в четвертьфинале плей-офф КХЛ (счет в серии — 2-4). В нынешнем сезоне команда из Магнитогорска дошла до финала Восточной конференции и ведет в серии против «Трактора» со счетом 1-0. Второй матч серии состоится сегодня, 5 апреля. Начало — в 17.00 (мск).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|5.04
|17:00
|
Металлург – Трактор
|- : -