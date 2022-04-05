«Металлург» зафиксировал убыток в 8,6 миллиона рублей в 2021 году

Чистый убыток «Металлурга» в 2021 году составил 8,6 миллиона рублей, сообщает «РБ Спорт».

При этом, несмотря на пандемию коронавируса, команда из Магнитогорска смогла получить прибыль в 8,3 миллиона рублей в 2020 году.

Выручка клуба в 2021 году увеличилась на 6,7 процента — до 275,2 миллиона рублей. Коммерческие расходы выросли на 22 процента (12,4 миллиона рублей).

В прошлом году «Металлург» потратил на содержание аппарата управления 100,4 миллиона рублей, что на 6 процентов больше, чем в 2020 году.

Также клуб получил 2,3 миллиарда рублей в 2021 году в виде добровольных взносов и пожертвований. В 2020 году этот показатель составил 2,58 миллиарда рублей.

В сезоне-2020/21 «Металлург» проиграл «Авангарду» в четвертьфинале плей-офф КХЛ (счет в серии — 2-4). В нынешнем сезоне команда из Магнитогорска дошла до финала Восточной конференции и ведет в серии против «Трактора» со счетом 1-0. Второй матч серии состоится сегодня, 5 апреля. Начало — в 17.00 (мск).