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«Металлург» забросил 6 шайб в ворота «Сибири» на Мемориале Ромазана

19:51
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«Металлург» разгромил «Сибирь» на Мемориале И. Ромазана — 6:0.

В составе победителей Эрик О'Делл оформил дубль, еще по разу отличились Роман Любимов, Брэндон Козун, Денис Паршин, Сергей Мозякин.

Хоккей

Товарищеский матч

Мемориал И. Ромазана

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы: Любимов — 2 (Антипин, Неколенко), 3:48 — 1:0. О`Делл — 2 (Дронов, Козун), 18:34 — 2:0. Козун — 1 (бол., Кулемин, Матушкин), 30:35 — 3:0. Паршин — 1 (Верещагин), 32:22 — 4:0. О`Делл — 3 (Постма, Береглазов), 41:59 — 5:0. Мозякин — 2 (бол., Паршин), 52:41 — 6:0.

Вратари: Кошечкин — Красиков.

Броски: 23 (11+7+5) — 20 (6+5+9).

Судьи: Бирин, Гашилов.

22 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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