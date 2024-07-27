«Металлург» вывел номер Сергея Мозякина из обращения

«Металлург» из Магнитогорска вывел из обращения номер бывшего нападающего Сергея Мозякина. Форвард выступал под 10-м номером.

Церемония состоялась во время прощального матча.

43-летний хоккеист завершил карьеру в 2021 году. Он играл за «Магнитку» с 2011 по 2021 год. В составе «Металлурга» Мозякин дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ форвард провел 685 матчей и набрал 756 (351+405) очков. В Кубке Гагарина на его счету 157 игр и 172 (68+104) очка.