«Металлург» вырвал победу у «Северстали». Мозякин забил гол

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» принимала «Металлург». Гости вырвали победу со счетом 5:4. Причем по ходу встречи магнитогорцы дважды уступали с разницей в две шайбы.

Первый гол в сезоне забил нападающий Сергей Мозякин.

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«Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:5 (0:0, 3:1, 1:4)

Голы: Хлыстов — 1 (Бек, Нестрашил), 20:55 — 0:1. Няттинен — 1 (Лишка), 25:23 — 1:1. Гераськин — 2 (Капустин, Кудако), 30:48 — 2:1. Чижиков — 1, 35:38 — 3:1. Мозякин — 1 (Кошелев), 44:03 — 3:2. Чижиков — 2 (Лишка), 47:58 — 4:2. Песонен — 5 (Яковлев, Земченок), 48:32 — 4:3. Песонен — 6 (Платонов, Николаев), 54:35 — 4:4. Бек — 6 (Хлыстов, Юров), 57:12 — 4:5.

Вратари: Подъяпольский (58:52) — Загидулин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (19+7+6) — 23 (6+6+11).

23 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».