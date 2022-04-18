«Металлург» второй раз начал финальную серию Кубка Гагарина с домашнего поражения
«Металлург» потерпел домашнее поражение от ЦСКА в стартовом матче финала плей-офф КХЛ (1:3).
«Магнитка» второй раз начал финальную серию Кубка Гагарина с поражения на своей площадке. В 2014 году команда Майка Кинэна дома уступила пражскому «Леву», но в последующих шести матчах одержала четыре победы и добыла свой первый трофей.
Армейцы дважды успешно стартовали в решающей стадии плей-офф. В 2016 году начальный успех не помог одолеть «Магнитку», а вот три года спустя «Авангард» был обыгран в четырех встречах.
Все первые матчи финалов Кубка Гагарина
|
Год
|
Город
|
Матч
|
Счет
|
Итог серии
|
2009
|
Казань
|
Ак Барс — Локомотив
|
0:3
|
4-3
|
2010
|
Балашиха
|
ХК МВД — Ак Барс
|
2:3
|
3-4
|
2011
|
Уфа
|
Салават Юлаев — Атлант
|
2:1
|
4-1
|
2012
|
Омск
|
Авангард — Динамо М
|
2:1
|
3-4
|
2013
|
Москва
|
Динамо М — Трактор
|
2:1
|
4-2
|
2014
|
Магнитогорск
|
Металлург — Лев
|
0:3
|
4-3
|
2015
|
Казань
|
Ак Барс — СКА
|
2:4
|
1-4
|
2016
|
Москва
|
ЦСКА — Металлург
|
5:1
|
3-4
|
2017
|
Магнитогорск
|
Металлург — СКА
|
4:5
|
1-4
|
2018
|
Казань
|
Ак Барс — ЦСКА
|
2:1
|
4-1
|
2019
|
Москва
|
ЦСКА — Авангард
|
5:2
|
4-0
|
2021
|
Москва
|
ЦСКА — Авангард
|
1:4
|
2-4
|
2022
|
Магнитогорск
|
Металлург — ЦСКА
|
1:3
|
?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|18.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 3