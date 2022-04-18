«Металлург» второй раз начал финальную серию Кубка Гагарина с домашнего поражения

«Металлург» потерпел домашнее поражение от ЦСКА в стартовом матче финала плей-офф КХЛ (1:3).

«Магнитка» второй раз начал финальную серию Кубка Гагарина с поражения на своей площадке. В 2014 году команда Майка Кинэна дома уступила пражскому «Леву», но в последующих шести матчах одержала четыре победы и добыла свой первый трофей.

Армейцы дважды успешно стартовали в решающей стадии плей-офф. В 2016 году начальный успех не помог одолеть «Магнитку», а вот три года спустя «Авангард» был обыгран в четырех встречах.

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