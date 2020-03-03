«Металлург» всухую победил «Барыс» и сравнял счет в серии

«Барыс» и «Металлург» провели второй матч в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На этот раз победу одержала команда из Магнитогорска — 3:0. Счет в серии сравнялся — 1:1.

Теперь команды переезжают в Магнитогорск, где пройдут два следующих матча.

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1/4 финала конференций

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Нестрашил — 1 (Пивцакин, Минулин), 24:40 — 0:1. Мозякин — 1 (Пивцакин, Минулин), 27:19 — 0:2. Нестрашил — 2 (бол., Мозякин), 36:52 — 0:3.

Вратари: Паскуале (Карлссон, 40:00, 59:54) — Кошечкин.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 35 (12+8+15) — 34 (8+19+7).

Судьи: Беляев, Гашилов.

3 марта. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

Счет в серии — 1:1.