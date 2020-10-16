«Металлург» временно остался без шести игроков основного состава

«Металлург» провел утреннюю раскатку перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком», сообщает сайт клуба.

«Магнитка» осталась без шести игроков основного состава. Вслед за Николаем Прохоркиным, Юхо Ламмикко и Богданом Потехиным теперь временно не смогут помочь команде Юхо Олкинуора, Никита Рожков и Егор Коробкин.

В составе «Металлурка» дебютирует габаритный нападающий Эдгар Варагян, на счету которого в «Стальных лисах» в этом сезоне два гола и три результативные передачи в пяти встречах.

Ранее сообщалось, что в этом матче также должно состояться возвращение на лед нападающего уральской команды Сергея Мозякина, залечившего травму спины.