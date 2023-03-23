«Металлург» впервые в истории КХЛ проиграл серию плей-офф со счетом 0-4

«Металлург» проиграл «Авангарду» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

Команда из Магнитогорска впервые в истории КХЛ уступила всухую в серии плей-офф.

В свою очередь, «Авангард» в третий раз за последние пять лет вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне «Металлург» дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ЦСКА со счетом 3-4 в серии.