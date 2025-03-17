«Металлург» — «Витязь»: видеообзор матча

«Металлург» дома обыграл «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

«Металлург» набрал 88 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Витязь» с 58 очками — на 10-й строчке «Запада».