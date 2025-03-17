Хоккей
Хоккей
КХЛ

17 марта, 19:31

«Металлург» дома обыграл «Витязь» в серии буллитов

Сергей Ярошенко

«Металлург» дома обыграл «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

У хозяев по голу забили Люк Джонсон и Никита Камалов. У гостей 2 очка набрали Алексей Макеев (1+1) и Дмитрий Бучельников (0+2), также шайбу забросил Владислав Цицюра.

Свои попытки в серии послематчевых буллитов реализовали игроки магнитогорского клуба Трой Джозефс и Люк Джонсон.

«Металлург» набрал 88 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Витязь» с 58 очками — на 10-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Джонсон — 12 (Пресс, Коробкин), 2:50 — 1:0. Цицюра — 8 (бол., Макеев, Бучельников), 32:15 — 1:1. Камалов — 2 (Козлов, Гераськин), 44:03 — 2:1. Макеев — 15 (Барак, Бучельников), 59:47 — 2:2.

Победный буллит: Джонсон.

Вратари: Набоков — Кареев.

Штраф: 17 — 4.

Броски: 35 (12+11+10+2) — 31 (7+15+8+1).

Судьи: Метальников, Морозов.

17 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6743 зрителя

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Металлург (Магнитогорск)
