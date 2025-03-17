«Металлург» дома обыграл «Витязь» в серии буллитов
«Металлург» дома обыграл «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
У хозяев по голу забили Люк Джонсон и Никита Камалов. У гостей 2 очка набрали Алексей Макеев (1+1) и Дмитрий Бучельников (0+2), также шайбу забросил Владислав Цицюра.
Свои попытки в серии послематчевых буллитов реализовали игроки магнитогорского клуба Трой Джозефс и Люк Джонсон.
«Металлург» набрал 88 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Витязь» с 58 очками — на 10-й строчке «Запада».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Джонсон — 12 (Пресс, Коробкин), 2:50 — 1:0. Цицюра — 8 (бол., Макеев, Бучельников), 32:15 — 1:1. Камалов — 2 (Козлов, Гераськин), 44:03 — 2:1. Макеев — 15 (Барак, Бучельников), 59:47 — 2:2.
Победный буллит: Джонсон.
Вратари: Набоков — Кареев.
Штраф: 17 — 4.
Броски: 35 (12+11+10+2) — 31 (7+15+8+1).
Судьи: Метальников, Морозов.
17 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6743 зрителя
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -