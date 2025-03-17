«Металлург» и «Витязь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Металлург» примет «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 17 марта. Игра пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Магнитогорске игру также транслирует канал «ТВ-ИН».

С ключевыми событиями и результатом игры «Металлург» — «Витязь» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Предыдущая встреча команд в октябре 2024 года завершилась победой «Витязя» со счетом 2:0.

Оба клуба провели по 65 матчей в регулярном чемпионате КХЛ: «Металлург» набрал 86 очков, «Витязь» — 57.

