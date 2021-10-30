Гол Карри принес «Металлургу» победу над «Витязем»

«Металлург» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Победную шайбу забросил форвард магнитогорцев Джош Керри.

«Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 44 очками, «Витязь» идет на 11-й строчке в Западной конференции с 18 очками.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Чибисов — 10, 5:26 — 1:0. Карри — 8 (Чибисов, Кошелев), 22:40 — 2:0. Оямяки — 17 (Аалтонен, Антипин), 37:39 — 2:1.

Вратари: Олкинуора — Ежов (58:32 — 59:54).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (13+11+9) — 48 (10+21+17).

Судьи: Гофман, Кулаков.

30 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.