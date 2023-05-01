«Металлург» ведет переговоры о новых контрактах с канадцами Паскуале и Майе

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что клуб находится на стадии ведения переговоров с вратарем команды Эдвардом Паскуале и форвардом Филиппом Майе о подписании новых соглашений.

«С Паскуле и Майе мы ведем переговоры», — приводит ТАСС слова Гомоляко.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Паскуале провел 50 матчей, а также 10 игр в плей-офф. Майе стал лучшим бомбардиром команды, набрав 53 очка (22+31) в 66 матчах регулярки и 6 очков (1+5) в 11 играх плей-офф.