«Металлург» в серии буллитов победил «Нефтехимик». Нестрашил набрал два очка

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал «Нефтехимик». Команда из Магнитогорска победила в серии буллитов — 4:3.

Нападающий «Магнитки» Андрей Нестрашил отметился голом и результативной передачей.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шарипзянов — 3 (Сергеев, Черников), 4:44 — 0:1. Нестрашил — 3 (бол., Расмуссен), 9:34 — 1:1. Хайруллин — 6 (Куликов), 12:13 — 1:2. Уайт — 8 (Барулин), 30:26 — 1:3. Паршин — 9 (Козун, Нестрашил), 36:06 — 2:3. Матушкин — 4 (Расмуссен), 36:30 — 3:3.

Победный буллит: Козун.

Вратари: Демченко — Барулин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (9+15+8+4) — 34 (17+7+7+3).

Судьи: Васильев, Кулаков.

17 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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