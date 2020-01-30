«Металлург» в овертайме уступил «Йокериту»

«Металлург» проиграл «Йокериту» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Брэндон Козун, Денис Паршин и Сергей Мозякин. У гостей забивали Тему Эронен, Саку Мяеналанен и Никлас Йенсен, сделавший дубль.

Финский клуб набрал 73 очка и занимает третье место на Западе. У «Магнитки» 56 очков и восьмое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 ОТ (0:2, 3:0, 0:1, 0:1)

Голы: Эронен — 3 (Норман, Савинайнен), 6:17 — 0:1. Мяеналанен — 2 (Савинайнен, Норман), 15:50 — 0:2. Козун — 7 (Дронов, Рожков), 24:19 — 1:2. Паршин — 10 (Дронов, Локтионов), 34:49 — 2:2. Мозякин — 13, 38:19 — 3:2. Йенсен — 12 (О`Нилл, Лехтонен), 57:47 — 3:3. Йенсен — 13 (Савинайнен), 60:46 — 3:4.

Вратари: Кошечкин (Демченко, 20:00) — Калниньш (57:19 — 57:47).

Штраф: 4 — 31.

Броски: 33 (6+14+13+0) — 22 (6+9+6+1).

Судьи: Гофман, Оленин.

30 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург».