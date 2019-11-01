«Металлург» в овертайме одолел минское «Динамо». Локтионов забросил победный гол

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал минское «Динамо». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В овертайме удача улыбнулась хозяевами: на последних секундах шайбу забросил нападающий Андрей Локтионов — 3:2.

«Магнитка» одержала вторую победу подряд и набрала 27 очков, поднявшись на шестое место в Восточной конференции. Минское «Динамо» получило одно очко, но команда не может одержать победу на протяжении 10 матчей.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шор — 3 (Дюков, А. Костицын), 9:12 — 0:1. Береглазов — 2 (бол., Мозякин), 10:56 — 1:1. Расмуссен — 5 (Козун, Матушкин), 13:50 — 2:1. Ковыршин — 3 (бол., Еременко, Демков), 36:02 — 2:2. Локтионов — 3 (Мозякин), 64:45 — 3:2.

Вратари: Галимов — Энрот.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 33 (12+6+10+5) — 26 (8+9+6+3).

Судьи: Гамалей, Раминг.

1 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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