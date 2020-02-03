«Металлург» в овертайме обыграл «Авангард»

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Авангард» со счетом 2:1.

На шайбу Егора Мартынова хозяева ответили точными бросками Виктора Антипина и Николая Кулемина.

Магнитогорцы прервали серию из трех поражений, омичи же наоборот — проиграли в третьей встрече подряд.

После этого матча «Магнитка» с 58 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Авангард» с 78 очками — на второй строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мартынов — 4 (Зернов), 34:24 — 0:1. Вик. Антипин — 5 (Бирюков), 42:37 — 1:1. Кулемин — 12, 64:40 — 2:1.

Вратари: Кошечкин (Демченко, 32:11, Кошечкин, 33:18) — Бобков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (5+14+9+3) — 32 (11+11+8+2).

Судьи: Гашилов, Соин.

3 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».