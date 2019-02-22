"Металлург" в домашнем поединке переиграл "Ак Барс"

"Металлург" в родных стенах одержал победу со счетом 4:0 над "Ак Барсом".

В первом периоде вперед магнитогорцев вывели защитник Виктор Антипин и форвард Деннис Расмуссен. В третьей двадцатиминутке точку в поединке поставили голы Мэтта Эллисона и Романа Любимова.

Благодаря этой победе, "Магнитка" завершила регулярный чемпионат на третьем месте с 84 набранными очками. Следом за ней, на четвертой строчке, расположился "Ак Барс".

Все о КХЛ - здесь

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Антипин - 11 (Эллисон), 10:02 - 1:0. Расмуссен - 14 (Пакаринен), 14:00 - 2:0. Эллисон - 20 (бол., Кулемин, Расмуссен), 46:07 - 3:0. Любимов - 13 (Верещагин, Шор), 59:07 - 4:0.

Вратари: Загидулин - Подъяпольский.

Штраф: 20 - 8.

Броски: 32 (11+14+7) - 27 (9+11+7).

Судьи: Гашилов, Раводин.

22 февраля. Магнитогорск. "Арена-Металлург".