«Металлург» уступил «Торпедо», Мозякин набрал 900-е очко в КХЛ

«Торпедо» обыграло «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ. Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин набрал 900-е и 901-е очко в КХЛ. Он стал первым хоккеистом, достигшим данной отметки.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Уайдмэн — 5, 0:21 — 0:1. Мозякин — 2 (Яковлев, Песонен), 31:46 — 1:1. Бек — 7 (Мозякин, Нестрашил), 37:23 — 2:1. Чехович — 1 (Миле), 54:39 — 2:2. Белевич — 4, 62:09 — 2:3.

Вратари: Загидулин — Мельничук.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 19 (7+5+7+0) — 31 (10+9+11+1).

Судьи: Ансонс, Лаврентьев.

26 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1487 зрителей.