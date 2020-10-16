«Металлург» уступил «Нефтехимику» и прервал серию из пяти побед

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Нефтехимику» со счетом 3:4.

В составе магнитогорцев дубль на счету Семен Кошелев, еще одна шайба на счету Тэйлора Бека. Клуб из Татарстана ответил точными бросками Владимира Галузина, Ильдара Шиксатдатова, Марата Хайруллина и Михаила Бякина.

После этого поражения «Магнитка» прервала свою серию из пяти побед.

«Металлург» с 24 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 12 очками — на 10-й строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Голы: Галузин — 3 (бол., Бякин), 13:12 — 0:1. Кошелев — 5 (бол., Плотников, Чибисов), 14:58 — 1:1. Шиксатдаров — 2 (Гудачек, Бикмуллин), 22:24 — 1:2. Хайруллин — 4 (Кучерявенко, Порядин), 24:43 — 1:3. Бякин — 1 (Галузин), 29:38 — 1:4. Кошелев — 6 (бол., Плотников, Чибисов), 32:21 — 2:4. Бек — 4 (бол., Мозякин, Яковлев), 38:14 — 3:4.

Вратари: Кошечкин (57:36) — Иванников.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (8+9+17) — 22 (10+6+6).

Судьи: Акузовский, Гамалей.

16 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».