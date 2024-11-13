«Металлург» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ
«Трактор» на выезде победил «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.
«Трактор» набрал 39 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. Челябинцы прервали 3-матчевую победную серию «Металлурга». «Магнитка» с 27 очками — на 6-й строчке.
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|Локомотив
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|23
|4
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|2
|Спартак
|25
|16
|9
|35
|3
|СКА
|27
|16
|11
|34
|4
|Динамо М
|25
|14
|11
|31
|5
|Северсталь
|24
|15
|9
|30
|6
|Торпедо
|26
|12
|14
|29
|7
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|8
|Динамо Мн
|24
|13
|11
|27
|9
|Витязь
|26
|12
|14
|25
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|25
|8
|17
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|26
|18
|8
|39
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|31
|4
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|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|27
|13
|14
|27
|7
|Нефтехимик
|26
|9
|17
|24
|8
|Сибирь
|24
|10
|14
|23
|9
|Лада
|24
|10
|14
|23
|10
|Авангард
|24
|9
|15
|20
|11
|Барыс
|24
|6
|18
|14
|12
|Амур
|26
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|21
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|13.11
|15:30
|
Сибирь – СКА
|0 : 1 Б
|13.11
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|3 : 5
|13.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|0 : 4
|13.11
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|13.11
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|13.11
|19:30
|
Ак Барс – Куньлунь РС
|- : -
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