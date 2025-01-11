«Металлург» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Металлург» на своем льду примет «Трактор» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 11 января. Игра состоится в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске и начнется в 14.30 по московскому времени.
За ключевыми событиями противостояния «Металлург» — «Трактор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.
Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ТВ-ИН. Начало эфира — в 16.20 по местному времени. Для жителей Челябинска трансляция будет на телеканале ОТВ. Начнется эфир — в 16.20 по местному времени.
Команда Андрея Разина в 43 матчах набрала 54 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. Челябинский клуб с 59 очками в 44 играх располагается на первой строчке на Востоке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|3
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|4
|Динамо Мн
|44
|25
|19
|55
|5
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|6
|СКА
|42
|25
|17
|54
|7
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|8
|Торпедо
|42
|19
|23
|46
|9
|Куньлунь РС
|43
|19
|24
|42
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|42
|28
|14
|58
|3
|Ак Барс
|41
|26
|15
|54
|4
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|5
|Автомобилист
|42
|23
|19
|52
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|43
|18
|25
|43
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|41
|17
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|46
|10
|36
|24
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|11.01
|14:30
|
Металлург Мг – Трактор
|- : -
|11.01
|17:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|11.01
|17:00
|
Динамо М – СКА
|- : -
|11.01
|17:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -