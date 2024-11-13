«Металлург» — «Трактор»: смотреть матч КХЛ онлайн
«Металлург» встретится с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 13 ноября
«Металлург» примет «Трактор» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 13 ноября. Начало матча в спортивном комплексе «Арена-Металлург» в Магнитогорске — в 17.00 по московскому времени.
Игру «Металлург» — «Трактор» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте КХЛ.
Кроме того, игру в Магнитогорске транслируют на местном канале «ТВ-ИН» и челябинском канале «ОТВ» для жителей этих регионов.
Ключевые события и результат игры «Металлург» — «Трактор» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».
В этом регулярном чемпионате «Металлург» провел 26 матчей и набрал 27 очков, у «Трактора» — 27 очков в 25 играх.
Матч «Металлург» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|15
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|24
|15
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|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|26
|12
|14
|29
|7
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|8
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|24
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|9
|Витязь
|26
|12
|14
|25
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|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|25
|8
|17
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|25
|17
|8
|37
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Сал. Юлаев
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|8
|31
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|Ак Барс
|22
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|8
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|5
|Адмирал
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|14
|29
|6
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|26
|13
|13
|27
|7
|Нефтехимик
|26
|9
|17
|24
|8
|Лада
|24
|10
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|23
|9
|Сибирь
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|10
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|23
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|Барыс
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|Амур
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16.11
17.11
18.11
|13.11
|15:30
|
Сибирь – СКА
|- : -
|13.11
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|- : -
|13.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|13.11
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь РС
|- : -
|13.11
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
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