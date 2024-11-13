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Сегодня, 19:16

«Трактор» выиграл у «Металлурга» в Магнитогорске

Руслан Минаев
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«Трактор» на выезде победил «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0.

У гостей две шайбы забросил Андрей Светлаков, ассистентский дубль сделал Сергей Телегин.

«Трактор» набрал 39 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. Челябинцы прервали 3-матчевую победную серию «Металлурга». «Магнитка» с 27 очками — на 6-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Шаров — 5 (Жарков, Котляревский), 4:52 — 0:1. Кравцов — 8 (бол., Кэмпфер, Ткачев), 33:58 — 0:2. Светлаков — 7 (бол., Дер-Аргучинцев, Телегин), 35:10 — 0:3. Светлаков — 8 (Кравцов, Телегин), 43:55 — 0:4.

Вратари: Набоков (44:25 — 44:51, 44:59 — 45:39) — Фукале.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 26 (9+10+7) — 35 (14+8+13).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

13 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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2 Автомобилист 24 16 8 34
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