«Металлург» обыграл «Трактор» и одержал 8-ю победу подряд
«Металлург» дома обыграл «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.
У хозяев гол и результативную передачу сделал Даниил Вовченко. У гостей по 2 (1+1) очка набрали Виталий Кравцов и Бадди Робинсон.
«Магнитка» одержала восьмую победу подряд. «Металлург» набрал 56 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 59 очками — лидирует в таблице.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
Голы: Силантьев — 9 (Камалов, Юров), 19:21 — 1:0. Маклюков — 3 (Пресс, Михайлис), 20:21 — 2:0. Гераськин — 4 (Паливко, Рендулич), 21:32 — 3:0. Дронов — 8, 28:07 — 3:1. Робинсон — 6 (Светлаков, Кравцов), 34:19 — 3:2. Вовченко — 8 (Юров, Минулин), 41:04 — 4:2. Канцеров — 12 (бол., Пресс, Вовченко), 48:10 — 5:2. Кравцов — 13 (Блажиевский, Робинсон), 58:03 — 5:3.
Вратари: Набоков — Фукале (58:21 — 59:07, 59:24).
Штраф: 0 — 2.
Броски: 40 (12+13+15) — 42 (13+16+13).
Судьи: Лаврентьев, Юдаков.
11 января. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.
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|35
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Металлург Мг – Трактор
|5 : 3
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|17:00
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Торпедо – Адмирал
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Динамо М – СКА
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|17:00
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Ак Барс – Барыс
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