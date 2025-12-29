«Металлург» и «Трактор» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 29 декабря. Игра пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Металлург» — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime», сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира. В Магнитогорске трансляцию также покажет канал «ТВ-ИН», а в Челябинске — «ОТВ».

По ходу сезона-2025/26 команды встречались дважды, оба раза победу одержал «Металлург» — 4:3 и 7:4 (18 ноября и 19 декабря, оба раза — в Челябинске).

Матч «Металлург» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс