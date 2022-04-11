В понедельник, 11 апреля, «Металлург» обыграл «Трактор» (2:1) в пятом матче серии Кубка Гагарина. В Сети появился видеообзор встречи, которая прошла в Магнитогорске.

Для команды Ильи Воробьева эта победа стала решающей и позволила «Металлургу» выйти в финал Кубка Гагарина (счет в серии с «Трактором» — 4-1).

У «Металлурга» голы забили Максим Карпов и Андрей Чибисов. В составе коллектива из Челябинска отличился Виталий Кравцов.