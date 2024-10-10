«Металлург» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Металлург» встретится с «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ 10 октября. Игра состоится в ледовом дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Торпедо» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 16.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.
Для жителей Магнитогорска трансляция будет доступна на телеканале ОТВ. Начнется эфир в 18.50 по местному времени. Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на канале «НН 24».
Клуб из Магнитогорска набрал 14 очков и занимает шестое место в Восточной конференции. Команда Игоря Ларионова с 15-ю баллами располагается на шестой строчке на Западе.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|24
|2
|Спартак
|13
|8
|5
|18
|3
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|4
|Торпедо
|14
|8
|6
|17
|5
|СКА
|14
|8
|6
|17
|6
|Северсталь
|14
|8
|6
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|9
|Динамо М
|14
|6
|8
|13
|10
|Куньлунь РС
|14
|5
|9
|11
|11
|Сочи
|14
|5
|9
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|14
|8
|6
|17
|4
|Нефтехимик
|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|10.10
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|4 : 5
|10.10
|17:00
|
Барыс – Авангард
|1 : 0
|10.10
|19:30
|
ЦСКА – Автомобилист
|3 : 4 Б
|10.10
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|2 : 5
|10.10
|19:30
|
Сочи – Витязь
|2 : 3 ОТ
|10.10
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|2 : 4