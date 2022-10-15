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Сегодня, 17:46

Шайбы Яковлева и Минулина в третьем периоде принесли «Металлургу» победу над «Торпедо»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Металлург» обыграл «Торпедо» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Хозяева уступали после двух периодов со счетом 0:1, счет в начале второго периода открыл форвард нижегородцев Деннис Ян. В третьем периоде «Металлург» забросил две безответных шайбы и одержал победу. У магнитогорцев забросили Егор Яковлев и Артем Минулин.

«Металлург» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 26 очками в 18 матчах, «Торпедо» идет на четвертой строчке Запада с 23 очками в 18 встречах.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Ян — 7 (Конюшков, Кручинин), 21:15 — 0:1. Яковлев — 4 (бол., Зернов), 43:13 — 1:1. Минулин — 1 (Кошелев, Карри), 58:36 — 2:1.

Вратари: Кошечкин — Кульбаков (58:44).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 36 (8+16+12) — 31 (11+8+12).

Судьи: Кочетов, Кулаков.

15 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

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Западная конференция И В П О
1 СКА 18 16 2 33
2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 19 9 10 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 18 10 8 23
8 Северсталь 18 8 10 19
9 Динамо Мн 19 7 12 18
10 Куньлунь 19 7 12 17
11 Сочи 16 3 13 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 17 8 9 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Авангард 18 7 11 16
9 Нефтехимик 19 7 12 15
10 Трактор 19 6 13 15
11 Амур 18 5 13 13
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15.10 13:00
Динамо М – Сибирь
 3 : 4 Б
15.10 14:00
Авангард – Адмирал
 3 : 4 Б
15.10 14:00
Барыс – Амур
 5 : 1
15.10 14:30
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 4 : 0
15.10 15:30
Металлург – Торпедо
 2 : 1
15.10 17:00
Локомотив – Динамо Мн
 3 : 2
15.10 18:00
Витязь – СКА
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