«Металлург» сыграет с «Трактором» в финале плей-офф Восточной конференции

«Металлург» переиграл «Авангард» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Команда из Магнитогорска разобралась с соперником со счетом 4:0.

Таким образом, «Магнитка» выиграла серию у «Авангарда» со счетом 4-3.

В финале плей-офф Восточной конференции команде Ильи Воробьева предстоит сыграть против «Трактора». Именно «Магнитка» будет начинать эту серию на своей площадке.

Напомним, что ранее определились финалисты на Западе: СКА будет играть против ЦСКА.