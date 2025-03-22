«Металлург» сыграет с «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина

«Металлург» уступил «Автомобилисту» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3.

В результате магнитогорцы с 90 очками финишировали на третьем месте в Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина сыграет с «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина. Омичи завершили регулярный чемпионат на шестой строчке.

«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В 2024 году команда в финале победила «Локомотив» (4-0 в серии).