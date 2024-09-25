«Металлург» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ
«Спартак» в гостях обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:3.
Видео лучших моментов игры «Металлург» — «Спартак» опубликовано на Youtube-канале ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Спартак» (13 очков) поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (6) идет девятым на «Востоке».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|9
|6
|3
|13
|2
|Сибирь
|9
|6
|3
|12
|3
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|4
|Адмирал
|7
|5
|2
|11
|5
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|6
|Трактор
|8
|4
|4
|10
|7
|Нефтехимик
|9
|4
|5
|9
|8
|Авангард
|8
|3
|5
|7
|9
|Металлург Мг
|9
|3
|6
|6
|10
|Лада
|8
|2
|6
|5
|11
|Амур
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|8
|1
|7
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|6
|2
|13
|2
|Спартак
|8
|6
|2
|13
|3
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|4
|СКА
|8
|5
|3
|11
|5
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|8
|Торпедо
|9
|3
|6
|7
|9
|Витязь
|8
|3
|5
|6
|10
|Куньлунь РС
|8
|3
|5
|6
|11
|Сочи
|7
|2
|5
|4
Результаты / календарь
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
|25.09
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|3 : 5
|25.09
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|3 : 4
|25.09
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|3 : 4
|25.09
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -
Новости