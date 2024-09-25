«Металлург» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Металлург» примет «Спартак» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 25 сентября. Матч состоится на «Арене-Металлург» в Магнитогорске, начало — в 17.00 по московскому времени.
Трансляцию игры «Металлург» — «Спартак» в прямом эфире покажут канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Все матчи сезона КХЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по подписке).
Кроме того, трансляцию матча «Металлург» — «Спартак» проведет магнитогорский телеканал «ТВ-ИН» (начало эфира в 18.45 по местному времени) для жителей этого города.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Металлург» — «Спартак» вы можете в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате-2024/25 «Магнитка» провела 8 матчей и набрала 6 очков. В активе красно-белых — 11 очков после 7 игр.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|9
|6
|3
|13
|2
|Сибирь
|9
|6
|3
|12
|3
|Адмирал
|7
|5
|2
|11
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|10
|5
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|6
|Нефтехимик
|9
|4
|5
|9
|7
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|8
|Авангард
|8
|3
|5
|7
|9
|Металлург Мг
|8
|3
|5
|6
|10
|Лада
|7
|2
|5
|5
|11
|Амур
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|8
|1
|7
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|6
|2
|13
|2
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|3
|СКА
|8
|5
|3
|11
|4
|Спартак
|7
|5
|2
|11
|5
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|8
|Торпедо
|9
|3
|6
|7
|9
|Витязь
|8
|3
|5
|6
|10
|Куньлунь РС
|8
|3
|5
|6
|11
|Сочи
|7
|2
|5
|4
|25.09
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|25.09
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|- : -
|25.09
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|- : -
|25.09
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -