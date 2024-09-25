«Спартак» благодаря дублю Порядина победил «Металлург» в КХЛ
«Спартак» в гостях обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:3.
Дубль у красно-белых оформил Павел Порядин. Еще по голу забили Даниил Орлов и Александр Беляев.
Шайбы хозяев на счету Дмитрия Силантьева, Даниила Вовченко и Данилы Юрова.
«Спартак» (13 очков) поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (6) идет десятым на «Востоке».
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
Голы: Силантьев — 3 (Пресс, Орехов), 3:26 — 1:0. Порядин — 4 (Морозов), 7:27 — 1:1. Орлов — 1 (Голдобин), 28:29 — 1:2. Порядин — 5 (Голдобин), 35:42 — 1:3. Беляев — 1 (Филин), 38:43 — 1:4. Вовченко — 1 (Гераськин), 42:13 — 2:4. Юров — 1 (Маклюков, Пресс), 51:53 — 3:4.
Вратари: Набоков (Подскребалин, 38:43, 58:38) — Николаев.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 42 (11+20+11) — 23 (3+12+8).
Судьи: Белов, Оскирко.
25 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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