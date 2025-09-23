«Металлург» обыграл «Спартак» в овертайме и одержал пятую победу подряд

«Металлург» дома обыграл «Спартак» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Андрей Козлов и Михаил Федоров. У гостей две шайбы забросил Александр Беляев.

«Металлург» набрал 14 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. Магнитогорский клуб одержал пятую победу подряд.

«Спартак» с 9 очками — на 5-й строчке таблицы «Запад».