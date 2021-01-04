«Металлург» в третьем периоде отыгрался со счета 1:3 и победил «Спартак»

«Металлург» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. По ходу третьего периода «Магнитка» уступала со счетом 1:3, но смогла одолеть соперника со счетом 4:3.

Победную шайбу за полминуты до конца забросил нападающий Николай Прохоркин.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Ганзл — 6 (бол., Юсе, Широков), 2:49 — 0:1. Юсе — 4 (бол., Радил, Бакош), 22:22 — 0:2. Нестрашил — 9 (Бек, Хольм), 28:08 — 1:2. Ганзл — 7 (Радил, Бакош), 43:45 — 1:3. Кулемин — 1 (Земченок, Яковлев), 46:41 — 2:3. Плотников — 9 (Мартынов, Чибисов), 48:14 — 3:3. Прохоркин — 7 (Яковлев, Голдобин), 59:20 — 4:3.

Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 43:45) — Гудачек (59:42).

Штраф: 18 — 8.

Броски: 37 (6+17+14) — 19 (10+4+5).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

4 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 2750 зрителей.