«Металлург» сообщил об изменении времени начала второго матча серии против «Авангарда»

«Металлург» объявил об изменении времени начала второго матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда».

Изначально игра, запланированная на 20 марта, должна была начаться в 15.00 по московскому времени. Новое время начала матча — 14.30.

Первый матч серии «Металлург» — «Авангард» состоится завтра, 18 марта. Начало запланировано на 17.00 (мск).

В первом раунде плей-офф «Металлург» победил «Барыс» (счет в серии — 4-1), а «Авангард» обыграл «Ак Барс» (счет в серии — 4-2).