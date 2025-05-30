«Металлург» сохранит в системе вратаря сборной Казахстана Амирбекова
Как стало известно «СЭ», вратарь сборной Казахстана Джелал-ад-Дин Амирбеков продолжит карьеру в системе «Металлурга» в сезоне-2025/26.
В прошлом чемпионате голкипер провел 21 матч за «Магнитку» из ВХЛ. В составе национальной сборной Амирбеков стал победителем зимних Азиатских игр 2025.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|8
|2
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Салават Юлаев
|9
|6
|3
|13
|4
|Ак Барс
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|9
|5
|4
|10
|6
|Амур
|9
|4
|5
|9
|7
|Автомобилист
|9
|3
|6
|8
|8
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|10
|Сибирь
|9
|2
|7
|6
|11
|Трактор
|8
|3
|5
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|8
|2
|16
|2
|ЦСКА
|10
|7
|3
|14
|3
|СКА
|9
|7
|2
|14
|4
|Торпедо НН
|9
|6
|3
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|7
|Шанхай Дрэгонс
|7
|5
|2
|10
|8
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|10
|9
|Северсталь
|9
|4
|5
|9
|10
|Лада
|10
|1
|9
|5
|11
|Сочи
|9
|1
|8
|2
Результаты / календарь
19.09
20.09
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24.09
25.09
26.09
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28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
|29.09
|12:00
|Амур – Нефтехимик
|1 : 0
|29.09
|19:30
|ЦСКА – СКА
|6 : 5
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