«Металлург» сохранит в системе вратаря сборной Казахстана Амирбекова

Как стало известно «СЭ», вратарь сборной Казахстана Джелал-ад-Дин Амирбеков продолжит карьеру в системе «Металлурга» в сезоне-2025/26.

В прошлом чемпионате голкипер провел 21 матч за «Магнитку» из ВХЛ. В составе национальной сборной Амирбеков стал победителем зимних Азиатских игр 2025.