«Металлург» обыграл «Сочи» и одержал девятую победу подряд

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«Металлург» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» (4:2).

Магнитогорцы одержали девятую победу подряд и с 58 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сочи» потерпел тринадцатое поражение в последних 15 играх.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Голы: Джонсон — 8 (Маклюков), 2:26 — 1:0. Венгрыжановский — 9 (бол., Попов, Мачулин), 39:27 — 1:1. Силантьев — 10 (Зернов, Пресс), 43:49 — 2:1. Минулин — 2 (Орехов, Юров), 52:37 — 3:1. Коробкин — 5 (Орехов, Минулин), 54:35 — 4:1. Сероух — 8 (мен., Попов), 59:07 — 4:2.

Вратари: Смолин — Волохин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (16+9+11) — 24 (6+12+6).

Судьи: Гашилов, Лаврентьев.

13 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.