«Металлург» обыграл «Сочи» и одержал девятую победу подряд
«Металлург» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» (4:2).
Магнитогорцы одержали девятую победу подряд и с 58 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Сочи» потерпел тринадцатое поражение в последних 15 играх.
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«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Голы: Джонсон — 8 (Маклюков), 2:26 — 1:0. Венгрыжановский — 9 (бол., Попов, Мачулин), 39:27 — 1:1. Силантьев — 10 (Зернов, Пресс), 43:49 — 2:1. Минулин — 2 (Орехов, Юров), 52:37 — 3:1. Коробкин — 5 (Орехов, Минулин), 54:35 — 4:1. Сероух — 8 (мен., Попов), 59:07 — 4:2.
Вратари: Смолин — Волохин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (16+9+11) — 24 (6+12+6).
Судьи: Гашилов, Лаврентьев.
13 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|3
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|4
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|43
|25
|18
|54
|8
|Торпедо
|43
|19
|24
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
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|27
|18
|59
|2
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|43
|28
|15
|58
|3
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|4
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|13.01
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|2 : 1 ОТ
|13.01
|17:00
|
Металлург Мг – Сочи
|4 : 2
|13.01
|19:00
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|13.01
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|13.01
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -